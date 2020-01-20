Симферополь вошел в ТОП-10 самых ленивых городов России

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:55:53+03:00

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Симферополь вошел в десятку самых ленивых городов России. Соцопрос проводило в январе этого года исследовательское агентство Zoom Market.

Крымская столица заняла восьмое место, обогнав Волгоград и Екатеринбург.

На первых пяти местах расположились: Липецк, Ростов-на-Дону, Воронеж, Омск и Брянск. За ними идут Оренбург и Уфа.

Всего исследователи агентства опросили 2,7 тысяч человек. Только 8% из них считают себя ленивыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU