Симферополь вошел в ТОП-10 самых ленивых городов России
Крымская столица заняла восьмое место в рейтинге
Фото: Архив "КП"Фото: Алексей ГАЙДУКОВ
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Симферополь вошел в десятку самых ленивых городов России. Соцопрос проводило в январе этого года исследовательское агентство Zoom Market.
Крымская столица заняла восьмое место, обогнав Волгоград и Екатеринбург.
На первых пяти местах расположились: Липецк, Ростов-на-Дону, Воронеж, Омск и Брянск. За ними идут Оренбург и Уфа.
Всего исследователи агентства опросили 2,7 тысяч человек. Только 8% из них считают себя ленивыми.
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ИСТОЧНИК KP.RU