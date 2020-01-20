Координаты границы между Крымом и Севастополем утвердили главы субъектов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и ио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписали соглашение о координатном описании границы субъектов, пишет Крымское информационное агентство.
В феврале прошлого года Совмин Крыма и правительство Севастополя подписали соглашение о взаимодействии по вопросу установления границы между субъектами.
- Результатом реализации этого соглашения стал документ, который мы подписали. Никаких спорных вопросов у нас нет.Соглашение учитывает интересы обеих сторон и направлено на углубление сотрудничества Крыма и Севастополя, - поясняет Аксенов.
Документ передадут на утверждение Госсовету Крыма и Законодательному собранию Севастополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU