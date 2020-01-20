Крымские самострои скоро начнут сносить

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:37:38+03:00

У жителей полуострова была возможность их зарегистрировать до 1 января этого года

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Строения, которые незаконно построили крымчане, скоро могут снести, рассказала в эфире крымского радио председатель Комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

- У людей была возможность до 1 января 2020 года легализовать свое имущество. Власти республики либо предоставляли землю бесплатно в собственность, либо заключали договор аренды, - рассказала Евгения Добрыня.

По ее словам, крымчане могли воспользоваться дачной амнистией и зарегистрировать свою постройку. Такие льготы есть только на полуострове.

Теперь, если муниципальные власти находят самострой, они обращаются в суд и его сносят.

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ИСТОЧНИК KP.RU