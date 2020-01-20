Новый заместитель появился у главы Керчи

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:49:22+03:00

Ей стала Юлия Атамалян - замдиректора МУП «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг»

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У главы администрации Керчи Сергея Бороздина появился новый заместитель - Юлия Атамалян, передает пресс-служба администрации города.

Ее кандидатуру большинством голосов поддержали депутаты на сессии горсовета. Юлия Атамалян будет курировать социальные направления и экономику.

До этого она работала в отделе развития потребительского рынка и координации закупок Керченского городского совета.

С 2016 года Юлия Атамалян работала заместителем директора в МУП «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг».

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ИСТОЧНИК KP.RU