2020-01-20T17:59:28+03:00
Общество

Центр Севастополя перекроют на две недели

Из-за реконструкции улицы Большая Морская
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба правительства СевастополяФото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Центральные улицы Севастополя перекроют из-за реконструкции улицы Большая Морская, передает пресс-служба правительства Севастополя.

Из-за прокладки коммуникация полностью ограничат движение машин с 25 января до 9 февраля по участку улица Большая Морская (от площади Лазарева до пересечения с улицей Адмирала Октябрьского, с площади Лазарева в сторону улицы Воронина и улицы Спуск Шестакова), на участке улицы Суворова (от пересечения с улицей Володарского до улицы Большая Морская).

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

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ИСТОЧНИК KP.RU

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