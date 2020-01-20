20 Янв. 2020 2020-01-20T18:22:32+03:00

Жителям Киевского района города представили отчет о работе МУП «Киевский Жилсервис» за 2019 год

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В Симферополе прошли первые заседания советов территорий Киевского, Центрального и Железнодорожного районов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Советы территорий - это коллегиальные органы, которые созданы для взаимодействия властей Симферополя с населением. В их состав может войти любой житель.

На заседании совета Киевского района местным жителей представили отчёт о работе МУП «Киевский Жилсервис» за прошлый год и план мероприятий предприятия на текущий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU