В Симферополе прошли первые заседания советов территорий
В Симферополе прошли первые заседания советов территорий Киевского, Центрального и Железнодорожного районов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Советы территорий - это коллегиальные органы, которые созданы для взаимодействия властей Симферополя с населением. В их состав может войти любой житель.
На заседании совета Киевского района местным жителей представили отчёт о работе МУП «Киевский Жилсервис» за прошлый год и план мероприятий предприятия на текущий год.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU