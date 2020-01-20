2020-01-20T19:43:22+03:00
Происшествия

На Южном берегу Крыма троллейбус врезался в столб

Водитель не справился с управлением [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VKФото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK
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На Южнобережном шоссе в ДТП попал троллейбус. Электротранспорт врезался в электрический столб возле села Лавровое, которое находится рядом с Гурзуфом. Троллейбус № 52 шел по маршруту «Симферополь - Ялта».

На Южном берегу Крыма троллейбус снес столб.Видео: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

> По словам очевидцев, разместивших в соцсети пост и видео, дорожно-транспортное происшествие случилось во второй половине дня. Водитель, по всей видимости, не справился с управлением.

Пользователи соцсети живо обсуждают аварию, делясь мнениями в комментариях и версиями ЧП: «Могу предположить, что он ранее сильно разогнался, потерял штанги, а без электричества пропали тормоза. Пневмотормозом остановить 12 тонн не так-то уж и просто, водитель, скорее всего, ударил по тормозам, вот машину понесло на обочину!»; «А может и подрезали, ведь у нас зачастую троллейбусы не любят, за транспорт не считают, хотя так тоже люди едут»; «Зачем все так медленно едут мимо мест ДТП? Зачем снимают? Из-за вас, любознательных, образуются тянучки, похожие на пробки».

По информации МВД по Республике Крым авария обошлась без пострадавших.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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