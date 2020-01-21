Погода в Крыму 21 января: облачно и тепло до +7
20 января, во вторник на полуострове синоптики не предвещают никаких погодных апокалипсисов.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12м/с., - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +3…+5°.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.
В Керчи облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.
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ИСТОЧНИК KP.RU