Погода в Крыму 21 января: облачно и тепло до +7

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:29:58+03:00

На полуострове ветер до 14 м/с

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20 января, во вторник на полуострове синоптики не предвещают никаких погодных апокалипсисов.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12м/с., - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +3…+5°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

В Керчи облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

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ИСТОЧНИК KP.RU