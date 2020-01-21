Алушта и Бахчисарай вошли в топ-10 популярных мест для зимнего отдыха

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Обнародован рейтинг самых востребованных малых городов России для экскурсий зимой.

Топ-10, составленный экспертами сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, выглядит следующим образом: Алушта и Бахчисарай в Республике Крым, Горячий Ключ в Краснодарском крае, Великий Устюг в Вологодской области, Переславль-Залесский в Ярославской области, Луга в Ленинградской области, Железноводск в Ставропольском крае, Кондопога в Республике Карелия, Сатка в Челябинской области и Истра в Московской области.

За основу рейтинга аналитики взяли данные по брони жилья туристами с 1 января по 29 февраля 2020 года.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU