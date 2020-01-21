2020-01-21T09:41:40+03:00
Общество

Алушта и Бахчисарай вошли в топ-10 популярных мест для зимнего отдыха

Конкуренцию крымским городам составили малые города Краснодарского края и Подмосковья
Галина КОВАЛЕНКО
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Бахчисарай пользуется популярностью у туристов.Бахчисарай пользуется популярностью у туристов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Обнародован рейтинг самых востребованных малых городов России для экскурсий зимой.

Топ-10, составленный экспертами сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, выглядит следующим образом: Алушта и Бахчисарай в Республике Крым, Горячий Ключ в Краснодарском крае, Великий Устюг в Вологодской области, Переславль-Залесский в Ярославской области, Луга в Ленинградской области, Железноводск в Ставропольском крае, Кондопога в Республике Карелия, Сатка в Челябинской области и Истра в Московской области.

За основу рейтинга аналитики взяли данные по брони жилья туристами с 1 января по 29 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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