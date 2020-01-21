В селе под Симферополем до вечера не будет воды
Для жителей организуют подвоз воды
Фото: Архив "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во вторник, 21 января, в селе Мирное Симферопольского района отключили воду, сообщили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма».
Водоснабжение отключили на улице Новая в 24.00, а возобновят в 18.00
Кроме того, для жителей организуют подвоз питьевой воды:
улица Белова, № 18а-20 с 13:00 до 14:30;
улица Белова, № 12-16а с 10:00 до 11:30;
улица Новая, № 16-18 с 08:30 до 09:30.
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ИСТОЧНИК KP.RU