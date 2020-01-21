2020-01-21T10:28:56+03:00
Общество

Аэропорт «Симферополь» отмечает день рождения

Воздушной гавани исполнилось 84 года
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба аэропорта "Симферополь"Фото: Пресс-служба аэропорта "Симферополь"
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Во вторник, 21 января, аэропорту Симферополя исполнилось 84 года, передает пресс-служба воздушной гавани.

В 1936 году Совет народных комиссаров Крымской АССР издал постановление о выделении земли и начале строительства аэропорта.

Уже 1 мая 1936 года из Симферополя в Москву вылетел первый рейс.

После воссоединения Крыма с Россией в аэропорту провели масштабную реконструкцию. Кроме того, меньше чем за два года для аэропорта построили новый терминал.

Сейчас пассажиропоток воздушной гавани превышает пять миллионов человек в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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