Аэропорт «Симферополь» отмечает день рождения

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:28:56+03:00

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Во вторник, 21 января, аэропорту Симферополя исполнилось 84 года, передает пресс-служба воздушной гавани.

В 1936 году Совет народных комиссаров Крымской АССР издал постановление о выделении земли и начале строительства аэропорта.

Уже 1 мая 1936 года из Симферополя в Москву вылетел первый рейс.

После воссоединения Крыма с Россией в аэропорту провели масштабную реконструкцию. Кроме того, меньше чем за два года для аэропорта построили новый терминал.

Сейчас пассажиропоток воздушной гавани превышает пять миллионов человек в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU