Несколько крымских АЗС продадут на аукционе
Имущество двух АЗС в Крыму продадут на аукционе, передает пресс-служба Минимущества Крыма.
Начальная стоимость лота – 66 миллионов рублей с шагом аукциона в 3,3 миллиона рублей. С Молотка уйдет имущество двух автозаправочных станций в Керчи и Феодосии, а также склада ГСМ в Симферополе.
Заявки на участие в аукционе принимают до 24 января, а сам аукцион пройдет 29 января.
Принят участие в аукционе может любое юридическое или физическое лицо, в том числе – индивидуальный предприниматель.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU