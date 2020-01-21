Несколько крымских АЗС продадут на аукционе

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:59:52+03:00

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Имущество двух АЗС в Крыму продадут на аукционе, передает пресс-служба Минимущества Крыма.

Начальная стоимость лота – 66 миллионов рублей с шагом аукциона в 3,3 миллиона рублей. С Молотка уйдет имущество двух автозаправочных станций в Керчи и Феодосии, а также склада ГСМ в Симферополе.

Заявки на участие в аукционе принимают до 24 января, а сам аукцион пройдет 29 января.

Принят участие в аукционе может любое юридическое или физическое лицо, в том числе – индивидуальный предприниматель.

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ИСТОЧНИК KP.RU