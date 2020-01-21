2020-01-21T11:59:52+03:00
Экономика

Несколько крымских АЗС продадут на аукционе

Начальная цена лота - 66,6 миллиона рублей
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Имущество двух АЗС в Крыму продадут на аукционе, передает пресс-служба Минимущества Крыма.

Начальная стоимость лота – 66 миллионов рублей с шагом аукциона в 3,3 миллиона рублей. С Молотка уйдет имущество двух автозаправочных станций в Керчи и Феодосии, а также склада ГСМ в Симферополе.

Заявки на участие в аукционе принимают до 24 января, а сам аукцион пройдет 29 января.

Принят участие в аукционе может любое юридическое или физическое лицо, в том числе – индивидуальный предприниматель.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уроженца Крыма, который угрожал взорвать мост в Киеве, отправили в психушку
Константинов помог крымской семье, которая потеряла все на пожаре
Аксенов договорился: Цены на топливо снизят уже завтра
Объем производства вина в Крыму вырос в три раза за пять лет
Несколько крымских АЗС продадут на аукционе
Аэропорт «Симферополь» отмечает день рождения
В селе под Симферополем до вечера не будет воды
Алушта и Бахчисарай вошли в топ-10 популярных мест для зимнего отдыха
Погода в Крыму 21 января: облачно и тепло до +7
В Севастополе 21 января частично пропадет электричество
На Южном берегу Крыма троллейбус врезался в столб
В Симферополе прошли первые заседания советов территорий
Центр Севастополя перекроют на две недели
Новый заместитель появился у главы Керчи
Крымские самострои скоро начнут сносить
Координаты границы между Крымом и Севастополем утвердили главы субъектов
Симферополь вошел в ТОП-10 самых ленивых городов России
В Севастополе у ньюфаундленда Гриши сгорел дом