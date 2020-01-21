2020-01-21T13:16:58+03:00
Происшествия

Уроженца Крыма, который угрожал взорвать мост в Киеве, отправили в психушку

По мнению врачей он до сих пор не может контролировать себя
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба прокуратуры КиеваФото: Пресс-служба прокуратуры Киева
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Суд отправил уроженца Крыма Алексея Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве, в психиатрическую клинику, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

- Согласно экспертизе, мужчина на момент совершения преступления не понимал, что он делает и не мог контролировать себя. По заключению медиков, его состояние не изменилось и Алексею необходимо принудительное лечение, - говорится в сообщении пресс-службы.

В сентябре прошлого года мужчина, вооруженный винтовкой, на мосту Метро в Киеве угрожал взорвать сооружение. Он сбил выстрелом полицейский квадрокоптер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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