Аксенов договорился: Цены на топливо снизят уже завтра

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:47:04+03:00

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Начиная со среды, 22 января, одна из крупнейших сетей АЗС в Крыму снизит цены на дизельное топливо и на газ на 1 рубль, написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

- Таким образом, цена дизельного топлива составит с завтрашнего дня 48,25 рублей за литр, - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Кроме того, с прошлого года удалось снизить цены на солярку на 1,7 рубля.

Также с завтрашнего дня снижается цена на газ, теперь он будет стоить 23,25 рубля.

Стоимость топлива удалось снизить благодаря соглашению о стабилизации цен с Совмином Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU