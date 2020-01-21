2020-01-21T15:53:04+03:00
Общество

Очередной фейковый маньяк объявился в Феодосии

В Крыму продолжают появляться ложные сообщения о нападениях на женщин
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полуостров не отпускает череда ложных сообщений о маньяках, которые нападают на местных жителей.

Так, еще в начале декабря прошлого года в социальных сетях появилась информация о том, что в Севастополе неизвестный изнасиловал несколько школьниц. Тогда эти сообщения опровергли, объяснив, что речь идет о преступлениях, которые совершили разные люди в разные годы.

Через пару недель «маньяк» переехал в Симферополь. В Следкоме по Крыму и Севастополю, эту информацию опровергли и призвали не распространять фейки в соцсетях.

Сейчас очередной «маньяк» объявился в поселке Приморский. Снова источником информации стали группы в социальных сетях.

Люди пишут, что он уже успел напасть на несколько женщин и детей, а на местном заводе висят ориентировки на него.

- В МВД по Крыму проверили эту информацию. В Феодосии был случай нападения на женщину, сейчас его расследуют. Поэтому информация, которую распространяют в социальных сетях, не соответствует действительности, - рассказали КП-Крым в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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