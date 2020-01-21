Феодосиец едва не утонул в собственной «Ниве», заехав в Очистные

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:35:41+03:00

Любитель бездорожья не справился с управлением и съехал в кювет

Изменить размер текста: A A

Автомобилист чуть не утопил свою «Ниву» в районе поселка Очистные близ Феодосии.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, спасатели уже на месте узнали, что водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся недалеко от озера Аджигал.

Сотрудники ведомства с помощью лебедки и специнструмента вытащили машину из грязи и оттащили на проезжую часть.

В МЧС призывают крымчан не посещать в горы на автомобилях, которые не подготовлены к езде по бездорожью.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU