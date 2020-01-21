Феодосиец едва не утонул в собственной «Ниве», заехав в Очистные
Любитель бездорожья не справился с управлением и съехал в кювет
Фото: Пресс-служба МЧС по РК
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Автомобилист чуть не утопил свою «Ниву» в районе поселка Очистные близ Феодосии.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, спасатели уже на месте узнали, что водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся недалеко от озера Аджигал.
Сотрудники ведомства с помощью лебедки и специнструмента вытащили машину из грязи и оттащили на проезжую часть.
В МЧС призывают крымчан не посещать в горы на автомобилях, которые не подготовлены к езде по бездорожью.
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ИСТОЧНИК KP.RU