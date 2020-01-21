Метель и много снега: В Крыму объявили штормовое предупреждение

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:22:28+03:00

Непогода продлится почти два дня - 23 и ночь 24 января

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В Крыму объявили штормовое предупреждение на 23 и ночь 24 января.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, из-за прохождения холодного фронта 23 января и ночью 24 января на полуострове ожидаются: мокрый снег, снес, гололед, метель, порывистый сильный ветер.

По информации крымского гидрометцентра, в четверг, 23 января, температура ночью и днем на полуострове -3…+2.

Стоит отметить, что ночью 24 января будет резкое похолодание до - 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU