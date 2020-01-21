Метель и много снега: В Крыму объявили штормовое предупреждение
Непогода продлится почти два дня - 23 и ночь 24 января
Фото: Архив "КП"Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Крыму объявили штормовое предупреждение на 23 и ночь 24 января.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, из-за прохождения холодного фронта 23 января и ночью 24 января на полуострове ожидаются: мокрый снег, снес, гололед, метель, порывистый сильный ветер.
По информации крымского гидрометцентра, в четверг, 23 января, температура ночью и днем на полуострове -3…+2.
Стоит отметить, что ночью 24 января будет резкое похолодание до - 9.
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ИСТОЧНИК KP.RU