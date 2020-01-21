ЧП в Севастополе: Разбирали дом-развалюху, а нашли немецкую мину

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:25:41+03:00

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В историческом центре Балаклавы взрывотехники севастопольского ОМОН «Беркут» тщательно обследовали боеприпас времен Великой Отечественной Войны

- На набережной Балаклавы, при разборке старого жилого дома, рабочие обнаружили предмет похожий на боеприпас, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и городу Севастополю.

Эксперты установили, что возле фундамента дома лежала немецкая минометная мина, которая туда попала во время боев Великой Отечественной. Выяснилось, что при механическом либо термическом воздействии на взрыватель, мина могла в любой момент сработать.

Опасный боеприпас обследовали, а затем вместе с саперами МЧС вывезли на спецполигон для уничтожения.

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ИСТОЧНИК KP.RU