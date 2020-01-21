2020-01-21T17:25:41+03:00
Происшествия

ЧП в Севастополе: Разбирали дом-развалюху, а нашли немецкую мину

Боеприпас обнаружили в центре Балаклавы
Галина КОВАЛЕНКО
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Боеприпас нашли в центре Балаклавы. Фото: ОМОН «Беркут»Боеприпас нашли в центре Балаклавы. Фото: ОМОН «Беркут»
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В историческом центре Балаклавы взрывотехники севастопольского ОМОН «Беркут» тщательно обследовали боеприпас времен Великой Отечественной Войны

- На набережной Балаклавы, при разборке старого жилого дома, рабочие обнаружили предмет похожий на боеприпас, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и городу Севастополю.

Эксперты установили, что возле фундамента дома лежала немецкая минометная мина, которая туда попала во время боев Великой Отечественной. Выяснилось, что при механическом либо термическом воздействии на взрыватель, мина могла в любой момент сработать.

Опасный боеприпас обследовали, а затем вместе с саперами МЧС вывезли на спецполигон для уничтожения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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