По примеру Ялты: В Симферополе разыскивают новых дворников
Свисток и парадную форму пока не обещают
Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Симферополе расширяют штат дворников и приглашают на работу ответственных и исполнительных людей.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, им обещают шестидневную рабочую неделю, с 6.00 до 13.00 и зарплату в 24 тысячи рублей.
Дворники должны будут убирать территорию города от мусора, листвы, и снега, поддерживать чистоту на вверенном участке.
Кроме того, обещают доплачивать за стаж работы и выслугу.
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ИСТОЧНИК KP.RU