По примеру Ялты: В Симферополе разыскивают новых дворников

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:58:18+03:00

Свисток и парадную форму пока не обещают

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В Симферополе расширяют штат дворников и приглашают на работу ответственных и исполнительных людей.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, им обещают шестидневную рабочую неделю, с 6.00 до 13.00 и зарплату в 24 тысячи рублей.

Дворники должны будут убирать территорию города от мусора, листвы, и снега, поддерживать чистоту на вверенном участке.

Кроме того, обещают доплачивать за стаж работы и выслугу.

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ИСТОЧНИК KP.RU