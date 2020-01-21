В Симферополе и Севастополе 22 января частично пропадет электричество

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:06:25+03:00

Свет исчезнет в дневное время. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

22 января, в среду, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.

Электричество отключат, потому что энергетики приводят в порядок трансформаторы и электролинии

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Мраморный, 10а, 18/1, 20/2, 21-29 (нечет),

26; ул. Полтавская, 1-43;

ул. Урожайная, 1, 2-

10/23 (чет), 5-9 (нечет), 22-26 (чет), 44-46;

пер. Харьковский, 9-23;

ул. Шахтеров, 14-74;

тупик Киевский, 1/16, 2/14a, 4;

ул. Мраморная, 13-31 (нечет), 32-46 (чет);

пер. Полтавский, 3-8, 10-20 (чет);

пер. Строителей, 44-58 (чет), 47-51(нечет);

пер. Киевский, 15-48;

ул. Леси Украинки, 37/17;

ул. Автомобильная, 48-64 (чет), 49-57 (нечет);

ул. Кечкеметская, 95-127(нечет);

ул. Коммунаров, 2-30 (чет),1-43 (нечет);

пр. Победы, 194, 196;

ул. Сельвинского, 81, 83; ул. Джанкойская, 2/8-82а(чет), 1/10-79/31(нечет);

ул. Линейная, 4, 6;

Каменский массив: садовые товарищества - Радуга; Урожай 1; Пневматика; Геолог; Садовод;

Ромашка; Ягодка-Крым; Тепловик; Надежда.

СЕВАСТОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда 15, 17, 19; ул. Павла Корчагина 2, 4, 8, 18.

с 09.00 до 17.00

ул. Александра Косарева,3,7,9,13-15,17-19;

ул. Молодых Строителей, 26

с 09.30 до 12.00

с.Орлиное: ул. Коцюбы,18-А,2-18,1-21; ул. Предгорная,2-А,2-22,1-23; ул. Молодежная,12-26,32,1,27; ул Каштановая,2-22,1-25; ул. Тенистая,2-а,2,6,10-40,1-А,15-А,5-А,1-5,11,17-29; ул. Полевая,6-14,18-20,24-44,7-23,27,4

с 11.00 до 17.00

пер. Ясный,2-12,1-7; ул. Разъездная,2-А,4-А,6-А,8-А,10-А,12-А,1-3,11; ул. Ясная,2-18,21/1,1-19

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU