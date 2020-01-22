2020-01-22T13:31:50+03:00
Общество

В Крыму дочь ищет пропавшего отца

Родные потеряли мужчину из вида два года тому назад
Галина КОВАЛЕНКО
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Юрий Заворотько. Фото: семейный архивЮрий Заворотько. Фото: семейный архив
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Близкие 57-летнего жителя Крыма просят помочь его найти.

- Разыскиваю отца Заворотько Юрия Васильевича, 1963 года рождения, - сообщила КП-Крым Ольга Заворотько-Бондаренко. – Последний раз я с ним лично общалась два года тому назад. Месяца четыре тому назад. появилась информация, что он бомжует в Симферополе. Но я не смогла его найти, хоть и объехала весь город. Мне сказали, что его вроде на ферму какую-то забрали.

Приметы Юрия Заворотько: худощавое телосложение, рост - 1,80 сантиметров, возле левого глаза глубокий шрам.

Женщина просит всех, кто видел ее отца, позвонить по телефону: +7 918 115 10 43.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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