В Крыму дочь ищет пропавшего отца

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:31:50+03:00

Родные потеряли мужчину из вида два года тому назад

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Близкие 57-летнего жителя Крыма просят помочь его найти.

- Разыскиваю отца Заворотько Юрия Васильевича, 1963 года рождения, - сообщила КП-Крым Ольга Заворотько-Бондаренко. – Последний раз я с ним лично общалась два года тому назад. Месяца четыре тому назад. появилась информация, что он бомжует в Симферополе. Но я не смогла его найти, хоть и объехала весь город. Мне сказали, что его вроде на ферму какую-то забрали.

Приметы Юрия Заворотько: худощавое телосложение, рост - 1,80 сантиметров, возле левого глаза глубокий шрам.

Женщина просит всех, кто видел ее отца, позвонить по телефону: +7 918 115 10 43.

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ИСТОЧНИК KP.RU