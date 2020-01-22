2020-01-22T14:01:39+03:00
Общество

В Керчи снизили давление в водопроводе

Из-за ремонта сетей водоснабжения
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во вторник, 22 января, в Керчи снизят давление воды по городу, сообщили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма».

Это связано с ремонтными работами, которые проводит предприятие. Низкое давление в сетях водоснабжения будет с 2.30 до 17.00.

Кроме того, в Симферополе с 9.30 до 20.00 отключат воду на нескольких улицах.

Так, водоснабжение ограничат на улицах: Трубаченко, Гражданская, Батурина, Лихого.

А также прилегающим к ним улицам и переулкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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