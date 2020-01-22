В Керчи снизили давление в водопроводе
Из-за ремонта сетей водоснабжения
Фото: Архив "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во вторник, 22 января, в Керчи снизят давление воды по городу, сообщили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма».
Это связано с ремонтными работами, которые проводит предприятие. Низкое давление в сетях водоснабжения будет с 2.30 до 17.00.
Кроме того, в Симферополе с 9.30 до 20.00 отключат воду на нескольких улицах.
Так, водоснабжение ограничат на улицах: Трубаченко, Гражданская, Батурина, Лихого.
А также прилегающим к ним улицам и переулкам.
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ИСТОЧНИК KP.RU