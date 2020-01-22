Эксперт назвал крымские города, которые утопают в мусоре
Самые большие проблемы с вывозом отходов в Симферополе, Феодосии и Керчи
Фото: Архив "КП"Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Симферополе, Феодосии и Керчи самые большие проблемы с вывозом мусора.
Об этом рассказал глава НКО «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров в эфире крымского радио.
- Хорошая ситуация в Алуште и Ялте. Из Феодосии и Керчи постоянно приходят жалобы. В Симферополе люди звонят на «горячую линию», - рассказал он.
Он отметил, что раньше в крымской столице не хватало контейнеров для мусора, но сейчас уже закупили и установили новые.
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ИСТОЧНИК KP.RU