Эксперт назвал крымские города, которые утопают в мусоре

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:38:53+03:00

Самые большие проблемы с вывозом отходов в Симферополе, Феодосии и Керчи

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В Симферополе, Феодосии и Керчи самые большие проблемы с вывозом мусора.

Об этом рассказал глава НКО «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров в эфире крымского радио.

- Хорошая ситуация в Алуште и Ялте. Из Феодосии и Керчи постоянно приходят жалобы. В Симферополе люди звонят на «горячую линию», - рассказал он.

Он отметил, что раньше в крымской столице не хватало контейнеров для мусора, но сейчас уже закупили и установили новые.

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ИСТОЧНИК KP.RU