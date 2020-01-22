Кинотеатр «Космос» после судов вернули Симферополю

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:08:20+03:00

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После судов здание кинотеатра «Космос» вернули в собственность города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, кинотеатр был в аренде еще с украинского периода.

Арендатор не раз нарушал целевое использование «Космоса» и не платил вовремя.

Один из вариантов использования кинотеатра разместить в нем молодежный центр. Территорию вокруг здания благоустроят. Весной там установят антенны и космическую технику.

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ИСТОЧНИК KP.RU