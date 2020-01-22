Кинотеатр «Космос» после судов вернули Симферополю
В здании планируют разместить молодежный центр
Фото: Леонид Карпов / Facebook
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После судов здание кинотеатра «Космос» вернули в собственность города.
Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, кинотеатр был в аренде еще с украинского периода.
Арендатор не раз нарушал целевое использование «Космоса» и не платил вовремя.
Один из вариантов использования кинотеатра разместить в нем молодежный центр. Территорию вокруг здания благоустроят. Весной там установят антенны и космическую технику.
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ИСТОЧНИК KP.RU