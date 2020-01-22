Аксенов: Коллекторы не должны взыскивать долги за ЖКХ
Глава Крыма Сергей Аксенов против того, чтобы коллекторы взыскивали долги людей за ЖКХ.
- Считаю, что наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения по ЖКХ может привести к нарушениям закона и прав людей. Только государственный орган должен иметь право взыскивать долги с граждан, - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что в Крыму есть негативный опыт работы коллекторов, которые пытались незаконно взыскивать долги крымчан перед украинскими банками.
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ИСТОЧНИК KP.RU