Аксенов: Коллекторы не должны взыскивать долги за ЖКХ

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:51:28+03:00

По его словам, это может привести к нарушениям закона и прав людей

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Глава Крыма Сергей Аксенов против того, чтобы коллекторы взыскивали долги людей за ЖКХ.

- Считаю, что наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения по ЖКХ может привести к нарушениям закона и прав людей. Только государственный орган должен иметь право взыскивать долги с граждан, - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в Крыму есть негативный опыт работы коллекторов, которые пытались незаконно взыскивать долги крымчан перед украинскими банками.

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ИСТОЧНИК KP.RU