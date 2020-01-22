2020-01-22T19:04:57+03:00
Общество

В лесах и горах Ялты прошли тренировки бойцов ОМОНа

Таким образом спецназовцы повысили уровень своей подготовки
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Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. СевастополюФото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю
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Бойцы подразделения ОМОН «Беркут», дислоцированного в Ялте, провели тренировки в крымских горах.

- Спецназовцы отработали формы и методы передвижения в боевом порядке по горно-лесистой местности, - сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по РК.

Бойцы выбирали и оборудовали позиции в горах, используя подручные маскировочные средства.

В ведомстве отметили, что спецназовцы успешно выполнили главную задачу, поставленную руководством - повысили уровень своей подготовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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