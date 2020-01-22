В лесах и горах Ялты прошли тренировки бойцов ОМОНа
Бойцы подразделения ОМОН «Беркут», дислоцированного в Ялте, провели тренировки в крымских горах.
- Спецназовцы отработали формы и методы передвижения в боевом порядке по горно-лесистой местности, - сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по РК.
Бойцы выбирали и оборудовали позиции в горах, используя подручные маскировочные средства.
В ведомстве отметили, что спецназовцы успешно выполнили главную задачу, поставленную руководством - повысили уровень своей подготовки.
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ИСТОЧНИК KP.RU