В Симферополе и Севастополе 23 января частично отключат электричество

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:14:47+03:00

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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23 января, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет.

Энергетики отключат электричество в связи с ремонтом трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Васильева, 26, 28;

ул. Трансформаторная, 3, 3б;

ул. Автомобильная, 48-64 (чет), 49-57 (нечет);

ул. Кечкеметская,95-127(нечет);

Коммунаров, 2-30 (чет),1-43 (нечет);

пр. Победы, 194, 196;

ул. Сельвинского, 81, 83

Каменский массив: садовые товарищества – «Звездочка»; «Локомотивец»; «Бодрость»; «Здоровье»; «Авиатор»; «Садко»; «Овен»; «Радуга»; «Темп»; «Станция техобслуживания»; «Муромец»; «Нерудник»; «Водник»; «Автотранспортник»; «Дзержинец»; «Дорожник»; «Снежинка»; «Домостроитель»; «Консервщик»; «Строитель»; «Механизатор»; «Мечта»; «Энтузиаст»; «Урожай»; «Степное»; «Металлист»;

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Коралловая 2-14 (чет.), 8-А, 1, 3, 5, 7, 13, 17-27 (нечет.), 39; ул. Красивая 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 72-А, 55, 57; ул. Муссонная 4, 6, 10, 12, 16, 7, 11; ул. Волнистая 42, 52, 60-68 (чет.), 72, 98, 63, 71, 77, 79; ул. Вакуленчука 45, 53/1.

пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»), ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»).

с 9.00 до 17.00

ул. Молодых Строителей, 4-12,24-А,24-Б;

ул. Тараса Шевченко, 3-7,11-17

ул. Брянская, 29-А,13-21,25-29;

ул. Игнатия Шевченко, 2-24,30,1-37

ул. Киевская, 6-14,21-25,31-35;

ул. Адмирала Азарова, 9-13,17-25;

ул. Льва Толстого, 24-28

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ИСТОЧНИК KP.RU