Для крымских льготников установят валидаторы
В крымском общественном транспорте установят валидаторы для льготников.
- Реализация такого проекта в республике будет способствовать усовершенствованию системы льготного проезда, устранит все неточности в возмещении средств перевозчикам, - рассказала глава Минтруда Крыма Елена Романовская.
Система будет привязана к банковским картам. Сейчас надо обеспечить всех льготников в Крыму бесконтактными картами.
С инвестором подписали соглашение. Он вложит в инфраструктуру 300 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU