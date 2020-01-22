Для крымских льготников установят валидаторы

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:38:58+03:00

Инвестор вложит в них 300 миллионов рублей

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В крымском общественном транспорте установят валидаторы для льготников.

- Реализация такого проекта в республике будет способствовать усовершенствованию системы льготного проезда, устранит все неточности в возмещении средств перевозчикам, - рассказала глава Минтруда Крыма Елена Романовская.

Система будет привязана к банковским картам. Сейчас надо обеспечить всех льготников в Крыму бесконтактными картами.

С инвестором подписали соглашение. Он вложит в инфраструктуру 300 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU