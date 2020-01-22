Украинский телеканал ATR оказался на грани банкротства

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:55:36+03:00

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На днях инициатор блокады Крыма и владелец канала ATR Ленур Исламов рассказал, что его медийное детище оказалось на грани закрытия, пишет Крымская газета.

По словам Исламова, люди работают исключительно на альтруизме. На ATR сократили число выпусков новостей, отказались от прямых эфиров и дубляжа на крымскотатарском языке.

Более того, из Крыма отозвали четырех корреспондентов, уволили около 40 человек, а это 45% коллектива.

Все дело в том, что ATR второй год подряд недополучает государственного финансирования. В прошлом году из обещанных 50 миллионов гривен Исламов получил 35 миллионов.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский сомневается в целесообразности финансирования телеканала. Сейчас медиа - на грани банкротства.

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ИСТОЧНИК KP.RU