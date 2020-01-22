Судью из Крыма заочно осудили на Украине за госизмену

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:07:56+03:00

В незалежной рассматривают около ста подобных дел

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Суд на Украине заочно приговорил крымского судью к 12 годам лишения свободы за якобы государственную измену, пишет Крымское информационное агентство.

Согласно материалам прокуратуры незалежной, сотрудник Красногвардейского районного суда Крыма с марта по ноябрь 2014 года помогал обеспечивать становление и укрепление «оккупационной власти». Он выполнял представительские функции судьи.

Кроме того, сегодня украинская Фемида рассматривает более ста уголовных дел по фактам государственной измены судей на территории полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU