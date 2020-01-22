Художники из Турции распишут Соборную мечеть в Симферополе

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:53:18+03:00

К работе планируется приступить после потепления

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Соборную мечеть в Симферополе распишет группа художников из Турции.

С ними заключили контракт и уже несколько специалистов приехали на полуостров. Они рассматривают макеты, эскизы на территории строящейся мечети.

Внутренняя роспись культового сооружения начнется, как только позволит погода. Иначе холода испортят краски и другие материалы, которые будут использовать мастера, пишет ТАСС.

По проекту общая площадь Соборной мечети в Симферополе - 5,7 тысячи квадратных метров, она может вместить 2,6 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU