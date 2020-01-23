Вслед за пешеходным переходом на площаде Куйбышева убрали и остановку

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:25:43+03:00

В ГИБДД потребовали от администрации города устранить нарушения в организации дорожного движения

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В понедельник, 21 января, на площади Куйбышева в Симферополе убрали пешеходный переход возле Дворца пионеров.

Рабочие добавили несколько секций металлического забора, перегородив путь для горожан.

Позже на той же площади Куйбышева убрали остановку, которая была на кольце. Там тоже поставили забор.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, все это сделали по требованию ГИБДД, чтобы исправить нарушения в обеспечении безопасности дорожного движения.

- Ликвидировать пешеходный переход возле Дворца пионеров. Ликвидировать остановку на кольце улица Киевская/проспект Кирова. Установить металлические пешеходные ограждения, - говорится в тексте представления, которое ГИБДД направило главе администрации Елене Проценко.

Фото: Андрей Черниченко / Вконтакте

Фото: Андрей Черниченко / Вконтакте

В комментариях к публикациям о произошедшем в соцсетях, горожане разделились на два лагеря.

Некоторые считают, что это следовало сделать давно. Такие меры помогут разгрузить кольцо от машин, которые либо стоят перед светофором над пешеходным переходом, либо не могут проехать из-за маршруток, высаживающих пассажиров.

Другие указывают на то, что сначала стоило сделать подземный переход, а потом уже закрывать «зебру». Да и вообще, подобные меры серьезная нагрузка для инвалидов и людей с колясками

Теперь им, в худшем случае, придется идти по трем подземным переходам.

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ИСТОЧНИК KP.RU