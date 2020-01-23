Рядом с побережьем Феодосии из судна вылилась нефть

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:11:43+03:00

В декабре такой же случай произошел возле Ялты

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По данным сайта ФГБУ «НИЦ «Планета», нефтяную пленку недалеко от побережья Феодосии зафиксировали 21 января.

Расстояние от берега до загрязнения около 140 километров. Специалисты указывают, что источником нефтяной пленки могло быть судно.

Кроме того, в декабре прошлого года целых три пленки нефтяных загрязнений заметили специалисты организации у побережья Ялты.

Фото: Сайт НИЦ «Планета»

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ИСТОЧНИК KP.RU