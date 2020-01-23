Красная кнопка: Сотни карет скорой помощи в Крыму оснастили системой безопасности

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:55:08+03:00

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Около 300 автомобилей скорой помощи получат тревожные кнопки. В случае ЧП бригада медиков сможет вызвать наряд Росгвардии.

В случае угрозы, медики смоугт вызвать наряд РосгвардииФото: Виталий ПАРУБОВ

К концу этой недели весь подвижный состав санитарного транспорта получит тревожные кнопки, а это 306 машин.

Кроме того, сотрудники Росгвардии провели показательное задержание хулигана, который напал на скорую помощь.

Бойцы Росгвардии задерживают нарушителяФото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU