Красная кнопка: Сотни карет скорой помощи в Крыму оснастили системой безопасности
Медики в случае ЧП смогут вызвать наряд Росгвардии
Крымские скорые оснастили тревожными кнопкамиФото: Виталий ПАРУБОВ
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Около 300 автомобилей скорой помощи получат тревожные кнопки. В случае ЧП бригада медиков сможет вызвать наряд Росгвардии.
В случае угрозы, медики смоугт вызвать наряд РосгвардииФото: Виталий ПАРУБОВ
К концу этой недели весь подвижный состав санитарного транспорта получит тревожные кнопки, а это 306 машин.
Кроме того, сотрудники Росгвардии провели показательное задержание хулигана, который напал на скорую помощь.
Бойцы Росгвардии задерживают нарушителяФото: Виталий ПАРУБОВ
ИСТОЧНИК KP.RU