2020-01-23T17:55:08+03:00
Общество

Красная кнопка: Сотни карет скорой помощи в Крыму оснастили системой безопасности

Медики в случае ЧП смогут вызвать наряд Росгвардии
Артем АРТЕМОВ
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Крымские скорые оснастили тревожными кнопкамиКрымские скорые оснастили тревожными кнопкамиФото: Виталий ПАРУБОВ
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Около 300 автомобилей скорой помощи получат тревожные кнопки. В случае ЧП бригада медиков сможет вызвать наряд Росгвардии.

В случае угрозы, медики смоугт вызвать наряд Росгвардии Фото: Виталий ПАРУБОВ

В случае угрозы, медики смоугт вызвать наряд РосгвардииФото: Виталий ПАРУБОВ

К концу этой недели весь подвижный состав санитарного транспорта получит тревожные кнопки, а это 306 машин.

Кроме того, сотрудники Росгвардии провели показательное задержание хулигана, который напал на скорую помощь.

Бойцы Росгвардии задерживают нарушителя Фото: Виталий ПАРУБОВ

Бойцы Росгвардии задерживают нарушителяФото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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