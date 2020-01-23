2020-01-23T17:40:14+03:00
Происшествия

Мать не могла поверить: Крымчанин два года насиловал свою падчерицу

Суд отправил его в колонию строгого режима на 10 лет
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жителя Нижнегорского района приговорили в 10 годам заключения в колонии строгого режима за серию изнасилований и насильственные действия сексуального характера.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, 56-летний мужчина с августа 2015 года по июль 2017 года насиловал свою падчерицу. На момент первого эпизода девочке было 15 лет.

Она рассказывала о домогательствах отчима своей матери, но та не верила. В итоге девочке пришлось самой обращаться в полицию.

Следствие все ужасные преступления подтвердились. Кроме того, наказали мать девочки за неисполнение родительских обязанностей и укрывательство преступлений.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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