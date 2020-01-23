2020-01-23T17:52:46+03:00
Общество

Картины Айвазовского отправятся покорять Австралию

Сотрудники картинной галереи мариниста в Феодосии готовят фильм, который покажут на Зеленом континенте
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского представит свои картины в Австралии, пишет Крымское информационное агентство.

- Потомков Ивана Айвазовского судьба разбросала по всему миру. В Австралии их 28. Поэтому мы начинаем популяризацию работ мариниста на Зеленом континенте, - рассказал директор галереи Татьяна Гайдук.

По ее словам, сейчас совместно с ростовским Экспацентром делается фильм в формате оживших картин.

Его премьера пройдет в Екатеринбурге в феврале, а в апреле в Ростове-на-Дону покажут его двуязычный вариант.

После российской премьеры фильм передадут в Австралию. Кроме того, его уже включили в фестиваль русских фильмов, который пройдет на Зеленом континенте в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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