Картины Айвазовского отправятся покорять Австралию
Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского представит свои картины в Австралии, пишет Крымское информационное агентство.
- Потомков Ивана Айвазовского судьба разбросала по всему миру. В Австралии их 28. Поэтому мы начинаем популяризацию работ мариниста на Зеленом континенте, - рассказал директор галереи Татьяна Гайдук.
По ее словам, сейчас совместно с ростовским Экспацентром делается фильм в формате оживших картин.
Его премьера пройдет в Екатеринбурге в феврале, а в апреле в Ростове-на-Дону покажут его двуязычный вариант.
После российской премьеры фильм передадут в Австралию. Кроме того, его уже включили в фестиваль русских фильмов, который пройдет на Зеленом континенте в сентябре.
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ИСТОЧНИК KP.RU