Спорткомплекс имени 200-летия Севастополя снесут всего за месяц

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:17:23+03:00

Ранее сообщалось, что его снесут за четыре месяца

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Спорткомплекс имени 200-летия Севастополя снесут за месяц, вместо заявленных четырех, пишет ForPost. Строительство нового объекта завершится в декабре этого года.

- Особенность здесь одна - сжатые сроки. Всё остальное - предельно ясно, что нужно делать. Самое сложное в инженерном плане - это бассейн, - рассказал гендиректор компании-подрядчика Игорь Анацкий.

Стоимость контракта на строительство нового спорткомплекса - 1,6 миллиарда рублей. Работы поделены на два этапа. Первый - строительство стадиона с трибуной на две тысячи, второй - здание крытого бассейна.

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ИСТОЧНИК KP.RU