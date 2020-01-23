В Симферополе и Севастополе 24 января частично отключат электричество
24 января, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.
Энергетики приводят в порядок свое хозяйство, поэтому и отключают электроснабжение.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Автомобильная, 48-64 (чет), 49-57 (нечет);
ул. Кечкеметская, 95-127(нечет);
ул. Коммунаров, 2-30 (чет),1-43 (нечет);
пр. Победы, 194, 196;
ул. Сельвинского, 81, 83;
Каменский массив: садовые товарищества – «Звездочка»; «Локомотивец»; «Бодрость»; «Авиатор»; «Садко»; «Станция техобслуживания»; «Муромец»; «Автотранспортник»; «Медик-1»; «Огонек»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 09.00 до 17.00
ул. Александра Косарева, 14, 14-А, 18;
ул. Маринеско Александра, 4-А, 4-Б, 6, 8;
ул. Молодых Строителей, 27;
ул. Адмирала Фадеева,19;
с 09.00 до 18.00
пер. Водосточный,2-4,1-а,1;
пр. Средний,4,5;
ул. Громова,22-а,22-40,11-21;
ул. Лодочная,4-14,3-5;
ул. Мачтовая,3-А,3-5;
ул. Михайловская,6,1;
ул. Парусная;
ул. Пьянзина,18-22,26-50,13-А,13-29
с 08.00 до 17.00
пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»), ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»).
пр. Октябрьской Революции 24 (ООО «Ален»)
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ИСТОЧНИК KP.RU