В Симферополе и Севастополе 24 января частично отключат электричество

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:54:06+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"

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24 января, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.

Энергетики приводят в порядок свое хозяйство, поэтому и отключают электроснабжение.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Автомобильная, 48-64 (чет), 49-57 (нечет);

ул. Кечкеметская, 95-127(нечет);

ул. Коммунаров, 2-30 (чет),1-43 (нечет);

пр. Победы, 194, 196;

ул. Сельвинского, 81, 83;

Каменский массив: садовые товарищества – «Звездочка»; «Локомотивец»; «Бодрость»; «Авиатор»; «Садко»; «Станция техобслуживания»; «Муромец»; «Автотранспортник»; «Медик-1»; «Огонек»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 09.00 до 17.00

ул. Александра Косарева, 14, 14-А, 18;

ул. Маринеско Александра, 4-А, 4-Б, 6, 8;

ул. Молодых Строителей, 27;

ул. Адмирала Фадеева,19;

с 09.00 до 18.00

пер. Водосточный,2-4,1-а,1;

пр. Средний,4,5;

ул. Громова,22-а,22-40,11-21;

ул. Лодочная,4-14,3-5;

ул. Мачтовая,3-А,3-5;

ул. Михайловская,6,1;

ул. Парусная;

ул. Пьянзина,18-22,26-50,13-А,13-29

с 08.00 до 17.00

пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»), ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»).

пр. Октябрьской Революции 24 (ООО «Ален»)

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU