В Симферополе готовятся к строительству коллектора
В Симферополе стартовал подготовительный этап строительства коллектора глубокого заложения.
- Выполняются работы по бурению колодцев для будущего коллектора, а также отливаются бетонные сваи для тоннеля, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Общая протяженность коллектора около 17 километров, глубина до 25 метров. Причем туннели не будут проходить под зданиями и сооружениями.
Наболевшую проблему с канализацией подрядчики обещают решить через два года - срок завершения строительства – декабрь 2022 года.
Специалисты говорят, что срок службы коллектора не менее 50 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU