2020-01-23T19:58:18+03:00
Общество

В Симферополе готовятся к строительству коллектора

Важный для города объект планируют завершить в конце 2022 года
Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе решат проблему с водоотведением.В Симферополе решат проблему с водоотведением.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе стартовал подготовительный этап строительства коллектора глубокого заложения.

- Выполняются работы по бурению колодцев для будущего коллектора, а также отливаются бетонные сваи для тоннеля, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Общая протяженность коллектора около 17 километров, глубина до 25 метров. Причем туннели не будут проходить под зданиями и сооружениями.

Наболевшую проблему с канализацией подрядчики обещают решить через два года - срок завершения строительства – декабрь 2022 года.

Специалисты говорят, что срок службы коллектора не менее 50 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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