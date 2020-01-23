В Симферополе готовятся к строительству коллектора

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:58:18+03:00

В Симферополе решат проблему с водоотведением. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Важный для города объект планируют завершить в конце 2022 года

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В Симферополе стартовал подготовительный этап строительства коллектора глубокого заложения.

- Выполняются работы по бурению колодцев для будущего коллектора, а также отливаются бетонные сваи для тоннеля, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Общая протяженность коллектора около 17 километров, глубина до 25 метров. Причем туннели не будут проходить под зданиями и сооружениями.

Наболевшую проблему с канализацией подрядчики обещают решить через два года - срок завершения строительства – декабрь 2022 года.

Специалисты говорят, что срок службы коллектора не менее 50 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU