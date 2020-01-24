Экс-глава администрации Ленинского района получила условный срок за взятку в 189 тысяч

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:16:19+03:00

Также ей предстоит выплатить штраф в десятикратном размере

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Экс-глава администрации Ленинского района Крыма Светлана Иванова получила условный срок в 5 лет и 6 месяцев за взятку в 189 тысяч рублей и злоупотребление полномочиями.

На 5 лет она лишена права занимать должности как госслужащий и обязаны выплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки - 1 890 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, к главе района обратилась директор фирмы по поводу предстоящего аукциона на муниципальные контракты по капитальному ремонту водопроводных сетей в селе Осовины и пгт. Ленино. От главы директор фирмы хотела содействия в заключении контрактов, и, в дальнейшем, подписании актов приемки выполненных работ.

- В ответ глава администрации потребовала передать ей взятку в размере 5% от цены вышеуказанных муниципальных контрактов, - уточнили в Следкоме. - Директор фирмы согласилась, но только после того, как фирма выполнит работы и получит оплату по контрактам.

При содействии главы администрации фирма выиграла конкурс, но работы выполнила не в полном объеме и не в срок. Однако акты приемки руководитель подписала, и расчет фирма получила.

После глава района потребовала передать ей оговоренную взятку, определившись с суммой в 189 тысяч рублей. 12 июля директор фирмы передала доверенному лицу главы оговоренную сумму.

Доказательства вины главы администрации признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Она признана виновной в покушении на получение взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.30, п. «в» ч.5 ст.290 и ч.1 ст.285 УК РФ).

Напомним, спустя три дня после задержания глава администрации Ленинского района Светлана Иванова подала заявление об увольнении.

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ИСТОЧНИК KP.RU