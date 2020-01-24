Пьяному водителю «Жигулей» грозит до 12 лет тюрьмы за гибель двухлетней девочки

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:47:09+03:00

Срок от 5 до 12 лет грозит водителю "Жигулей" за гибель двухлетней девочки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Джанкойском районе перед судом престанет водитель, обвиняемый в гибели двухлетнего ребенка. В результате ДТП малышка вылетела через лобовое стекло.

Следствие установило, что 11 ноября 2019 года житель села Ястребцы, не имея водительских прав, находился за рулем автомобиля «ВАЗ-21063».

- Вместе с ним в салоне передвигались его приятель и их общая знакомая - все они были в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в пресс-службе регионального управления Следкома РФ.- У сидевший рядом с водителем на переднем сидении женщины на руках находилась двухлетняя дочка, которая не была пристегнута ремнями безопасности.

После распития спиртного в селе Ястребцы компания выдвинулась на автомобиле за картошкой. На обратном пути, двигаясь по грунтовой дороге Яркое-Ястребцы со стороны села Крымка, водитель превысил допустимую скорость и автомобиль опрокинулся в кювет. Не пристегнутый ремнями безопасности ребенок вылетел через лобовое стекло из машины, получив смертельные травмы. После чего все взрослые скрылись, оставив погибшую девочку на месте происшествия.

Водителя задержали по горячим следам. По ходатайству следствия, суд заключил его под стражу. Свою вину в совершенном преступлении задержанный признал полностью. Уголовное дело с обвинительным заключением по п «а» «б» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места происшествия) направлено в суд. С матерью погибшей девочки будут разбираться органы полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU