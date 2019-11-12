Компания пьяных крымчан бросила мертвого ребенка с матерью на обочине дороги

На севере Крымского полуострова произошла смертельная авария, которая унесла жизнь двухлетнего ребенка.

- ДТП случилось в Джанкойском районе, на автодороге Яркое - Ястребцы, - сообщает пресс-служба крымского главка МВД.

Подвыпившая компания из поселка Ястребцы загрузилась в «ВАЗ-21063» и поехала в поле за картошкой.

На обратном пути водитель «шестерки» вдавил педаль газа до упора и машину занесло. Автомобиль перевернулся в кювет: малышка, которая находилась на руках матери на переднем сиденье, вылетела из машины, получив смертельные травмы.

- После чего все взрослые скрылись, оставив погибшую девочку на месте происшествия, - сообщает пресс-служба Следкома РФ по Севастополю.

Салон «Жигулей» сначала покинул водитель, а за ним и парочка пассажиров, которые ехали на заднем сиденье.

Затем и мама малютки пришла в себя. 41-летняя женщина сумела самостоятельно добрести до поселка. Односельчане, увидев окровавленную женщину, тут же вызвали карету «Скорой помощи».

- Пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лба и затылка, закрытым перелом средней трети правого плеча и в алкогольном опьянении, - отметили в МВД.

Горе-водителя задержали по горячим следам. Против него возбудили уголовное дело. Сельчанина подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы. Идет следствие.

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