Погода в Крыму на 27 января: без осадков и тепло до +13
Погода в Крыму на 27 января: без осадков и тепло до +13
На полуострове обычный зимний понедельник
27 января, на Крымском полуострове синоптики не обещают природных аномалий.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с., - сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +10…+12°.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный днем 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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