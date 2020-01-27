27 Янв. 2020 2020-01-27T07:57:45+03:00

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Погода в Крыму на 27 января: без осадков и тепло до +13

На полуострове обычный зимний понедельник

27 января, на Крымском полуострове синоптики не обещают природных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с., - сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +10…+12°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный днем 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

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ИСТОЧНИК KP.RU