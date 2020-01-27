В Симферополе и Севастополе 27 января частично не будет электричества
27 января, в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникну перебой с электричеством.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17. 00
ул. Новосергеевская, 34-70 (чет), 39-65 (нечет);
ул. Барышева, 70, 72; ул. Вокзальная, 12-20
(чет), 11; ул. Железнодорожная, 14, 24, 26;
Каменский массив: садовые товарищества «Монтажник», «Авиатор», «Металлист»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»), ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»).
с 9.00 до 17.00
ул. Маринеско Александра, 7,9,13,12,14,16;
ул. Тараса Шевченко, 23,27,29,31,37
ул. Киевская,6-14,21-25,31-35;
ул. Адмирала Азарова,9-13,17-25;
ул. Льва Толстого,24-28
с 09.00 до 14.00
с.Терновка: ул. Новая,2-36,1-37; ул. Лесная,2-22,1-21
с 9.00 до 15.00
Артбухта; наб. Клокачева,7; пл. 300-летия Российского флота,19/1
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ИСТОЧНИК KP.RU