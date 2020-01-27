2020-01-27T08:15:40+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 27 января частично не будет электричества

Свет отключат из-за ремонтных работ
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадет на несколько часов.Свет пропадет на несколько часов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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27 января, в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникну перебой с электричеством.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17. 00

ул. Новосергеевская, 34-70 (чет), 39-65 (нечет);

ул. Барышева, 70, 72; ул. Вокзальная, 12-20

(чет), 11; ул. Железнодорожная, 14, 24, 26;

Каменский массив: садовые товарищества «Монтажник», «Авиатор», «Металлист»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»), ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»).

с 9.00 до 17.00

ул. Маринеско Александра, 7,9,13,12,14,16;

ул. Тараса Шевченко, 23,27,29,31,37

ул. Киевская,6-14,21-25,31-35;

ул. Адмирала Азарова,9-13,17-25;

ул. Льва Толстого,24-28

с 09.00 до 14.00

с.Терновка: ул. Новая,2-36,1-37; ул. Лесная,2-22,1-21

с 9.00 до 15.00

Артбухта; наб. Клокачева,7; пл. 300-летия Российского флота,19/1

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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