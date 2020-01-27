2020-01-27T10:39:55+03:00
Происшествия

В Крыму лобовое столкновение унесло жизни 3 человек

Авария случилась на трассе Симферополь – Ялта [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Машина превратилась в груду железа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике КрымМашина превратилась в груду железа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым
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На автомобильной дороге Симферополь - Ялта, возле села Новоандреевка случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, где погибло 3 человека.

- Произошло лобового столкновения легковых автомобилей - ВАЗ 21099 и «Mitsubishi», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. - В результате пострадало 6 человек и к сожалению, 3 человека получили травмы, не совместимые с жизнью.

Спасатели помогли пострадавшим. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Спасатели помогли пострадавшим. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью спецоснастки освободили 3 пострадавших из покореженных автомобилей.

Автомобиль сильно пострадал в ДТП, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Автомобиль сильно пострадал в ДТП, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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