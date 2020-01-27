Солдаты ЧФ «уничтожили» диверсантов в рамках учений

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:30:54+03:00

Вражеский отряд укрылся во одном из зданий аэропорта Фото: Анастасия ЖУКОВА

Всего было задействовано около 100 военнослужащих и пять единиц техники

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Солдаты Черноморского флота отразили атаку диверсантов условного противника на аэродром.

Как сообщили в пресс-службе ЧФ, по замыслу учений, вражеский отряд проник на военный объект и с боем занял одно из зданий.

Его заблокировали солдаты дежурного подразделения аэропорта и удерживали до прибытия подкрепления.

Всего в учениях задействовали более 100 военнослужащих, и пять единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU