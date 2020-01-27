Солдаты ЧФ «уничтожили» диверсантов в рамках учений
Всего было задействовано около 100 военнослужащих и пять единиц техники
Вражеский отряд укрылся во одном из зданий аэропортаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Солдаты Черноморского флота отразили атаку диверсантов условного противника на аэродром.
Как сообщили в пресс-службе ЧФ, по замыслу учений, вражеский отряд проник на военный объект и с боем занял одно из зданий.
Его заблокировали солдаты дежурного подразделения аэропорта и удерживали до прибытия подкрепления.
Всего в учениях задействовали более 100 военнослужащих, и пять единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU