Пол-Симферополя стоит в пробке из-за столба, который рухнул на дорогу

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:19:15+03:00

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В Симферополе объездная дорога застыла в пробке.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор начинается недалеко от микрорайона Загородный. Автомобили стоят по всему шоссе до Богдановки.

Как сообщили КП-Крым очевидцы, многокилометровая пробка растянулась из-за столба, который упал на проезжую часть и перекрыл движение.

На месте работают коммунальные службы, которые убрали конструкцию в сторону и разбираются с последствиями аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU