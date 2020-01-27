Пол-Симферополя стоит в пробке из-за столба, который рухнул на дорогу
Коммунальщики уже ликвидируют последствия аварии
Фото прислали КП-Крым очевидцы
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В Симферополе объездная дорога застыла в пробке.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор начинается недалеко от микрорайона Загородный. Автомобили стоят по всему шоссе до Богдановки.
Как сообщили КП-Крым очевидцы, многокилометровая пробка растянулась из-за столба, который упал на проезжую часть и перекрыл движение.
На месте работают коммунальные службы, которые убрали конструкцию в сторону и разбираются с последствиями аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU