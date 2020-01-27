2020-01-27T13:58:55+03:00
Происшествия

Устаревшая модель: В Севастополе на мусорке нашли гроб

Похоронная принадлежность ужаснула очевидцев [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Снимок очевидцы выложили в соцсети. Фото: Инцидент Севастополя/VKСнимок очевидцы выложили в соцсети. Фото: Инцидент Севастополя/VK
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В Севастополе выбросили гроб в контейнер для крупногабаритных бытовых отходов. На фотографии видно, что домовина красного цвета лежит на .груде разномастного мусора.

- Вот такую картину наблюдала сегодня ночью. Просто ужас! – делится своими чувствами автор снимка.

Правда пользователи соцсети отнеслись к происшествию с изрядной долей юмора, поделившись мнением в комментариях: «Ничего не понимаете! Это модель прошлого года уже устарела, поэтому и выкинули!»; «Интересно, пустой?».

КП-Крым связалась с компанией «Чистый город», в чей контейнер и попал гроб.

- Сотрудники нашего предприятия когда увидели гроб, то приоткрыли крышку, убедились, что он пустой и вывезли на полигон, как обычный ящик, - сообщили КП-Крым в ООО «Чистый город». – Видимо, кто-то для своих нужд приготовил, а потом необходимость отпала. Нас же тяжело чем-то удивить и не такое выбрасывают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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