2020-01-27T13:32:31+03:00
Общество

Аксенов: Надо противостоять попыткам Запада обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны

По его словам, западные политики используют это в своих корыстных целях
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Сергей Аксенов / FacebookФото: Сергей Аксенов / Facebook
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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «запредельным цинизмом» попытки западных политиков переписать историю и обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны.

- Нельзя забывать, что в предвоенные годы радикальный национализм был мощным идеологическим трендом практически по всей Европе. А Гитлеру, в той или иной степени, симпатизировали миллионы людей в разных странах, - написал глава Крыма на своей странице в Facebook.

По его словам, нам необходимо отстаивать правду о войне, о ее виновниках, героях и жертвах.

Стоит сохранять историческую память и противостоять попыткам переписать историю и использовать ее в политических целях.

СПРАВКА КП:

27 января отмечают День памяти жертв Холокоста. В этот день советские войска освободила заключенных самого большого нацистского концлагеря - Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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