Аксенов: Надо противостоять попыткам Запада обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «запредельным цинизмом» попытки западных политиков переписать историю и обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны.
- Нельзя забывать, что в предвоенные годы радикальный национализм был мощным идеологическим трендом практически по всей Европе. А Гитлеру, в той или иной степени, симпатизировали миллионы людей в разных странах, - написал глава Крыма на своей странице в Facebook.
По его словам, нам необходимо отстаивать правду о войне, о ее виновниках, героях и жертвах.
Стоит сохранять историческую память и противостоять попыткам переписать историю и использовать ее в политических целях.
СПРАВКА КП:
27 января отмечают День памяти жертв Холокоста. В этот день советские войска освободила заключенных самого большого нацистского концлагеря - Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше.
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ИСТОЧНИК KP.RU