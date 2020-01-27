В Крыму восстановят геодинамический полигон

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:02:22+03:00

Там будут проводить исследования по деформации земной поверхности

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Росреестр планирует восстановить Крымский геодинамический полигон, говорится на сайте ведомства.

До вхождения Крыма в состав России измерительные работы на полуострове никто не проводил 20 лет.

Ввод в эксплуатацию геодинамического полигона позволит лучше изучить процессы деформации земной поверхности.

Осмотр и обследование местности для выбора положения геодезических опорных пунктов для топографических съемок закончили в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU