В Крыму восстановят геодинамический полигон
Там будут проводить исследования по деформации земной поверхности
Фото: Архив "КП"Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ
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Росреестр планирует восстановить Крымский геодинамический полигон, говорится на сайте ведомства.
До вхождения Крыма в состав России измерительные работы на полуострове никто не проводил 20 лет.
Ввод в эксплуатацию геодинамического полигона позволит лучше изучить процессы деформации земной поверхности.
Осмотр и обследование местности для выбора положения геодезических опорных пунктов для топографических съемок закончили в прошлом году.
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ИСТОЧНИК KP.RU