2020-01-27T15:02:22+03:00
Общество

В Крыму восстановят геодинамический полигон

Там будут проводить исследования по деформации земной поверхности
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ
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Росреестр планирует восстановить Крымский геодинамический полигон, говорится на сайте ведомства.

До вхождения Крыма в состав России измерительные работы на полуострове никто не проводил 20 лет.

Ввод в эксплуатацию геодинамического полигона позволит лучше изучить процессы деформации земной поверхности.

Осмотр и обследование местности для выбора положения геодезических опорных пунктов для топографических съемок закончили в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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